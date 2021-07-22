'Большая стройка': Укравтодор предупредил водителей о ремонтах приграничных дорог на Закарпатье

На Закарпатье по всей области продолжается активное обновление дорог – работы проводят сразу на четырех пограничных маршрутах. Трассы ремонтируют в соответствии с международными стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В этом году планируют восстановить 80 км пограничной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Европа открывается после карантина и многие из украинцев уже пакуют чемоданы. Для тех, кто планирует путешествие на автомобиле, рассказываем, какие дороги и где сейчас ремонтируют", – говорится в сообщении службы.

На участке трассы М-06 Киев – Чоп капитально отремонтируют 10 км международного маршрута, который ведет от Ужгорода до границы с Венгрией. Специалисты "ДСУ-77" выполнили замену переувлажненных почв, усилили основу дорожной одежды и устроили нижний слой на всем участке. Сейчас идут работы по устройству обочин и съездов.

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На автодороге М-23 Берегово – Виноградов – Великая Копаня летом начали ремонт участка протяженностью 20 км от города Берегово до населенного пункта Вилок. Сейчас там устраивают выравнивающий слой крупнозернистого асфальта – 10 см и финишный слой – 20 см щебеночно-мастичного асфальта.

Восстановление 35-километрового маршрута М-25 КПП "Соломоново" – Великая Добронь – Яноши с подъездом на КПП "Косино" продолжается круглосуточно. По всему объекту происходит замена земполотна из-за переувлажнения почв. Также по всей протяженности маршрута устроят усиленную основу дорожного покрытия и выравнивающий слой. Новый асфальт уже устроили от поселка Яноши до Запсони.

На этом же маршруте в Батево ремонтируют самый длинный путепровод области длиной 312 метров. Сейчас работы ведутся на левой стороне, на правой уже устроено новое покрытие.

На отрезке трассы М-26 Вилок – Неветленфолу – КПП "Дьяково", который соединяет пункты пропуска на границах с Венгрией и Румынией, восстановили два участка, общей протяженностью 7,7 км.

"В рамках капитального ремонта на участке км 5+150 – км 10+700 усилили основу дорожной одежды и устроили покрытие из крупнозернистого асфальтобетона. В том числе и подъезд к КПП "Вилок". Участок маршрута км 1+872 – 5+150 восстановлен ​​в рамках текущего среднего ремонта. Сейчас идут работы по устройству лотков, съездов, велодорожки и тротуаров", – отмечают в Укравтодоре.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках президентской программы в 2021-22 годах в целом будет отремонтировано 600 км дорог к контрольно-пропускным пунктам на границах.