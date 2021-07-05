"Большая стройка": стало известно, какие объекты на легендарной Хортице откроют уже ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье планируется открыть обновленные "Казачий круг", холм с флагштоком и смотровой площадкой.

Об этом сообщила Запорожская ОГА со ссылкой на слова главы области Александра Старуха. По его словам, Музей истории запорожского казачества должен открыться для посетителей до конца этого года. Средства на масштабные работы на острове уже привлечены – 77,3 миллиона из государственного бюджета и около 20 миллионов из областного бюджета.

"В конце месяца, благодаря тому, что наша промышленность работает, у нас уже есть рост за 5 месяцев, бюджет областной перевыполнен более чем на 5%. Поэтому я убежден, что часть денег областной совет выделит еще на Хортицу. Работы много, но главное начать и мы начали. Уверен, что мы вместе реализуем все задачи, которые перед нами стоят", – отметил Старух.

Видео дня

В данный момент продолжаются работы одновременно на нескольких объектах Хортицы. На "Казачьем кругу" создают площадку (место для сцены), места для установки скульптур, продолжается обустройство пешеходных дорожек, инженерных сетей, объектов инфраструктуры, зоны отдыха и подключение модульного туалета. На крыше Музея завершают снятие аварийного покрытия. Запланировано отремонтировать фасад, расширить выставочную площадь, внутренний дворик укрыть стеклом. Также ремонтируют крышу админздания заповедника.

На холме формируют тропы и готовятся к установлению армокаркасов и бетонированию.

Проект преобразований на Хортице реализуется в рамках "Большой реставрации", которая является частью "Большой стройки" президента Владимира Зеленского. Поддержку проекту также оказывают Министерство культуры и информационной политики и группа "Метинвест".

Как пояснил куратор проекта от Офиса Президента Георгий Зубко, восстановление Хортицы находится под личным контролем Президента.

"Именно благодаря вниманию и настойчивости главы государства удалось начать обновление знаковых объектов на острове. Обновление легендарного острова Хортица – в приоритетной зоне ответственности заместителя руководителя Офиса Президента и координатора президентской программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко", – заявил он.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что "Большая реставрация" предусматривает комплексное восстановление 150 объектов культурного наследия за три года.