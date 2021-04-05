'Большая стройка': стадион 'Металлург' в Кривом Роге после реконструкции сможет принимать матчи еврокубков – ОГА

В ходе начавшейся в Кривом Роге реконструкции стадиона "Металлург", которая проводится по программе президента "Большая стройка", спортивная арена будет выполнена с учетом всех требований ФИФА и УЕФА и сможет принимать матчи за украинский и европейские кубки.

О ходе реконструкции легендарного стадиона с полувековой историей сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

"В этом году по программе президента "Большая стройка" в области строим бассейны и реконструируем стадионы. Самый масштабный проект – "Металлург" в Кривом Роге. Работы уже начались", – сказал первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

По данным ОГА, стадион "Металлург" после реконструкции станет современной мультивидовой спортивной ареной, приспособленной, кроме футбола, для соревнований и занятий по тяжелой атлетике, боксу, фитнесу, каратэ и греко-римской борьбе.

"Городская власть обеспечит полное содействие строительству, чтобы стадион был построен в срок и качественно", – заявил мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Сегодня, сообщает ОГА, подрядчик ведет работы в котлованах под трибуны, где заливаются фундаменты, устраиваются бетонные основания и монтируются металлические каркасы.

По словам проектировщицы Виктории Панченко, каждый элемент проекта выполняется в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА.

В ОГА описали преобразования, которые произойдут на стадионе в ходе реконструкции: вокруг поля будут обустроены беговые дорожки, а также зона для прыжков с шестом. В помещениях под трибунами разместятся раздевалки, тренерские и спортивные залы для занятий другими видами спорта.

На самом поле стадиона будет уложен "живой" газон со специальной системой полива и подогрева. Новые трибуны будут рассчитаны на 19 тыс. зрителей. На стадионе установят мощные прожекторы и современные электронные табло. Несколько входов для зрителей оборудуют электронными турникетами. Отдельно построят 4-этажное здание с VIP-зоной и местами для журналистов.

"Мы с друзьями ходили сюда на матчи. Это было традицией горожан. Начатая масштабная реконструкция – очень важное событие для Кривого Рога", – отметил народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет реконструировано и построено 80 стадионов и спортивных комплексов, а также 29 бассейнов.