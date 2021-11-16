'Большая стройка' соединила Корец на Ровенщине с трассой М-06 Киев-Чоп европейской дорогой

В Ровенской области завершили ремонт дороги, соединяющей город Корец с международной трассой М-06 Киев-Чоп. Автодорогу восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Ровенская ОГА.

Автодорога уже готова на 100% и введена в эксплуатацию. Кроме обустройства дорожного покрытия, здесь обустроили съезды, нанесли разметку, установили дорожные знаки и укрепили обочину. Работы выполнили согласно европейским стандартам качества.

По словам главы Ровенской ОГА Виталия Коваля, эта дорога – хороший пример синергии разных ветвей власти.

"Проектно-сметную документацию разработала Корецкая громада. Общая протяженность автодороги – 2,6 км. За местные средства планируют отремонтировать километр автодороги, принадлежащий громаде. Остальные – 1,7 км сделали за государственные деньги", - отметил Коваль.

Видео дня

Подрядчики выполняли работы наперед. По словам руководителя Службы автомобильных дорог в Ровенской области Алексея Вострикова, это свидетельствует о том, что бизнес доверяет государству и готов вкладывать средства в такие проекты.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.