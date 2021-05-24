'Большая стройка' сделала приемное отделение 25-й больницы крупнейшим на Харьковщине

После завершения капитального ремонта приемного отделения Городской клинической многопрофильной больницы Харькова №25, который проводится в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", это отделение станет крупнейшим в регионе.

Его площадь составляет 1100 квадратных метров, в настоящее время реконструкция вышла на завершающую стадию. Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

В обновленном отделении все помещения будут расположены по маршрутному принципу, что позволит максимально сократить время для оказания помощи пациентам и облегчит работу медиков.

"У нас есть смотровая комната – там, где мы принимаем больных, прибывших на скорой. Далее идет реанимационная комната. Операционная, если пациенту требуется неотложная помощь. Послеоперационная палата хирургического профиля", – рассказал главный врач больницы Вячеслав Вакуленко.

В отделении будут оказывать хирургическую и неврологическую помощь. Также здесь смогут принимать пациентов с инфарктами.

После окончания ремонтных работ в обновленном приемном отделении установят современное диагностическое оборудование, приобретенное также в рамках программы "Большая стройка", – компьютерный томограф, ангиограф и МРТ.

Как объяснил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Харнам, для подключения компьютерного томографа необходима модернизация электросети, так как мощность томографа составляет 100 киловатт. Работы по увеличению мощности сети уже ведутся.

В настоящее время в отделении уже проходят фасадные работы, заливаются бетонные полы и благоустраивается территория.

Напомним, как ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году в ходе "Большой стройки" в Украине будет восстановлено и построено большое количество объектов социальной инфраструктуры. Кроме обновленных 177 приемных отделений, появятся также 80 стадионов, 29 бассейнов, 95 школ и 70 детских садиков.