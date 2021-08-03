"Большая стройка": ремонт дороги до курортной Кирилловки завершается

В Запорожской области выходят на финишную прямую ремонтные работы на дороге Т-08-20 Якимовка – Кирилловка, которая считается одной из наиболее туристических трасс региона.

Трасса обновляется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Запорожская ОГА.

Доехать по этой трассе можно до таких населенных пунктов как Кирилловка, Лиманское, Косых, Шелюги, Малая Терновка и Якимовка. Благодаря ремонту этот процесс будет максимально комфортным. Уже в текущем туристическом сезоне обновленной трассой смогут воспользоваться сотни тысяч туристов.

"Дорожники уложили более 40 километров последнего слоя покрытия. Сегодня на участке идут работы по обустройству съездов и примыканий, тротуаров, въездов во дворы и обновление водопропускных труб. Параллельно дорожники наводят порядок на прилегающей территории – проводят укрепление обочин и расчищают придорожную полосу от кустарников и мелколесья", – отмечается в сообщении ОГА.

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Далее планируют установить ограждение, дорожные знаки и нанести новую разметку.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в 2021 году обновить и построить 6500 км дорог по всей стране.