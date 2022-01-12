'Большая стройка' провела капитальный ремонт дороги к границе с Румынией. Видео

В Черновицкой области на участке дороги Т-26-04 Черновцы - Герца - КПП Дьяковцы, ведущем к украино-румынской границе, по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" был проведен капитальный ремонт, в ходе которого дорога вместо старого гравийного покрытия получила новое асфальтобетонное.

Укравтодор в Facebook разместил видео, на котором видно текущее состояние приграничной трассы.

Капитальный ремонт проводился, начиная с мая прошлого года, на участке 31+140 - 35+995 км.

В ходе работ подрядчик устроил новую основу дорожного покрытия, уложил два слоя асфальтобетона и обустроил обочины.

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Одновременно на этом отрезке был проведен ремонт 9 искусственных сооружений и 36-метрового моста.

Таким образом, дорога Т-26-04 уже полностью подготовлена к ожидаемому началу работы КПП "Дьяковцы-Раковец".

Всего в прошлом году в Черновицкой области было восстановлено 128 км дорог государственного значения.

Напомним, общая протяженность построенных и отремонтированных за время действия программы Владимира Зеленского "Большая стройка" дорог насчитывает уже более 14 000 км.