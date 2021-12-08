'Большая стройка': Полтавский краеведческий музей отреставрируют до конца 2022 года

В Полтаве начали новый этап реставрации Краеведческого музея имени Василия Кричевского - сейчас рабочие монтируют "черновой" пол зала торжеств. Восстановление памятника национального значения проводят в рамках программы "Большая стройка" президента Владимира Зеленского, завершить проект планируют в следующем году. Об этом сообщает Полтавская ОГА.

Параллельно идет утепление крыши и подготовка к установке пожарной сигнализации по всему зданию и установка противопожарной двери в цоколе музея. А художники-реставраторы восстанавливают основы под живопись и инъецируют трещины.

“Среди перечня выполняемых работ – монтаж систем вентиляции, отопления, видеонаблюдения. На реставрацию отправили дверь главного зала. Где необходимо, в зале торжества музея провели армирование стен сеткой с соответствующими штукатурно-малярными работами”, – отметил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Также специалисты обновили оборудование теплопункта и проводят кирпичную кладку для зонирования санузлов. После реставрации здание будет соответствовать нормам доступности.

Реставрацию Полтавского краеведческого музея начали в сентябре. Это первый масштабный ремонт с 1960-х годов.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала также " Большая реставрация" - программа по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, которая рассчитана на несколько лет.