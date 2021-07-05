"Большая стройка": объездная Канева достигнет в глубину около 1 метра

В Черкасской области продолжили работы по капитальному ремонту участка трассы Н-02 /М-06/ -Кременец-Белая Церковь-Ржищев-Канев-Софиевка на обходе города Канев на участке км 519+736 - км 523+336.

Работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сейчас устраивают новый конструктив дорожного покрытия, сообщает Черкасская ОГА.

Капитальный ремонт участка начали еще в прошлом году, но приостановили из-за сложной геологии, выхода грунтовых вод на поверхность и неудовлетворительного модуля упругости грунта. После корректировки проектного решения, с учетом рекомендаций, полученных от ГП "ГосдорНИИ" в части стабилизации грунта, работы удалось продолжить

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"Во избежание переувлажнения конструкции дорожного покрытия, сейчас проводятся работы по регенерации конструктивных слоев по технологии холодный ресайклинг глубиной 30 см с добавлением 4% негашеной извести и 8% цемента", – говорится в сообщении.

Согласно технологии, негашеная известь вводится для осушения почвы и для обеспечения оптимальной влажности, а цемент – для стабилизации рабочего слоя земляного полотна.

После регенерации конструктивных слоев дорожного покрытия, специалисты планируют устроить георешетку, дренажи для отвода грунтовых вод, 2 слоя щебеночно-песчаной смеси обработанной цементом, и два слоя асфальтобетонной смеси.

В результате общая толщина конструкции дорожной одежды составит почти 1 метр.

Капитальный ремонт участка автодороги Н-02 запланировано завершить в этом году.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.