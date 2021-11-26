'Большая стройка' начала восстановление аварийного участка трассы Червоноград – Рава-Русская

Во Львовской области стартовал первый за несколько десятилетий капитальный ремонт аварийного участка дороги Т-14-04 Червоноград – Рава-Русская на отрезке от города Рава-Русская до села Речки.

Полностью дорогу планируется отремонтировать в течение 2022 года в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщила Facebook-страница Службы автодорог во Львовской области.

Восстановление трассы Т-14-04 стартовало летом текущего года. Активные ремонтно-строительные работы проводились на участке Червоноград – Белз, а сейчас приступили к ремонту участка Рава-Русская – Реки.

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"Капитального ремонта дорога Червоноград – Рава-Русская не видела несколько десятков лет. Сейчас этот участок является настоящим испытанием для водителей, поскольку изношенное дорожное покрытие имеет многочисленные повреждения, а иногда - крайне глубокие ухабы. Чтобы уменьшить нагрузку на автомобиль, водителям приходится искать объезда этой дороги", - рассказал руководитель Службы автомобильных дорог в области Олег Береза.

В настоящее время продолжается разрыхление изношенного покрытия в пределах села Речки. Подрядная компания заменит дорожную одежду, расширит проезжую часть, обустроит дорожную инфраструктуру, проведет ремонт всех искусственных сооружений, а в пределах населенных пунктов устроит освещение и проведет мероприятия по безопасности дорожного движения.

Параллельно в области продолжаются ремонтные работы на пограничных трассах Т-14-20 Яворов – Грушев, Т-14-01 КПП "Смильница" – Старый Самбор и Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый.

Напомним, ранее сообщалось, что "Большая стройка" Президента Зеленского в течение 2021-2022 годов обновит 600 км дорог, ведущих к международным пунктам пропуска на украинских границах.