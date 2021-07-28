"Большая стройка" на трассе Киев – Борисполь идет круглосуточно: впечатляющие фото ночных работ

Обновление трассы Киев-Борисполь, которое проходит в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", ведется в круглосуточном режиме.

Впечатляющий фоторепортаж о масштабных ночных работах на объекте разместил в Facebook Юрий Голик.

Всего в ходе ремонта будет восстановлено 17 км дороги международного значения М-03 Киев - Харьков – Довжанский. Этот участок соединяет Киев с аэропортом "Борисполь" и является визитной карточкой Украины для иностранцев, прибывающих в столицу.

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На текущий момент уже завершено устройство асфальтобетонного покрытия по правому проезду в сторону Борисполя. В ближайшее время здесь уже будет нанесена дорожная разметка.

Дорожники уже приступили к фрезерованию изношенного покрытия по левому проезду.

Одновременно проводится ремонт подземных переходов, автопавильонов и устанавливается новое барьерное ограждение.

На обновленной трассе будет установлены система видеоконтроля, произведена замена опор освещения с одновременной установкой LED-элементов. Для предотвращения разрушения дороги из-за перегрузок здесь будет также установлена ​​площадка взвешивания-в-движении.

Полное восстановление участка планируется завершить до 20 августа.

Как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, после ремонта дорожное покрытие трассы прослужит не менее 10 лет.