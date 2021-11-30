'Большая стройка': на Киевщине завершается ремонт и электрификация ж/д пути Васильков – Васильков-2

На Киевщине подходит к концу капитальный ремонт и электрификация пути между станциями Васильков и Васильков-2. Работы ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" капитально ремонтирует и электрифицирует 11 км участка между городом Васильков и поселком Калиновка, где расположена станция Васильков-1", - говорится в сообщении.

Параллельно на станции Васильков-2 проводят работы по электрификации и строят пассажирскую платформу.

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В рамках проекта также планируют проложить бесстыковочный путь и завершить капремонт железнодорожного переезда на станции Васильков-2. После этого рабочие перейдут к реконструкции платформы Здоривка.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновление железной дороги станет следующим важным направлением программы "Большая стройка". В планах – к 2024 году электрифицировать не менее 500 км путей и расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+" до более чем 10 областей.