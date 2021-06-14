"Большая стройка" Малого Карпатского Круга уже началась во Львовской области

На Малом Карпатском Круге во Львовской области уже стартовали работы в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В ходе реализации проекта на Львовщине восстановят 75,5 км дорог государственного значения и 37 мостовых переходов.

Об этом сообщается на официальной странице "Укравтодора" в Facebook. Проект "Малый Карпатский Круг" предусматривает обновление 248,9 км на 6 дорогах государственного значения, проходящих через туристические локации в центральной части Карпат во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В настоящее время на Львовщине идет восстановление мостовых переходов дороги М-06 Киев – Чоп через реки Орявчик в с. Козева и Орява около с. Орява.

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На этих объектах подрядчик уже демонтировал поврежденные элементы, устроил новую основу и переходные плиты на подходах к мостам, гидроизоляцию и дренаж.

На мостах уже уложен нижний слой асфальтобетона. В дальнейшем дорожники еще устроят верхний слой асфальтобетона, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.

Всего в рамках Малого Карпатского Круга во Львовской области дорожно-восстановительные работы будут вестись на дорогах М-06 Киев – Чоп (51,5 км) и Т-14-24 Сколе – Славское (24 км).

Восстановление Малого Карпатского Круга позволит существенно улучшить туристическую инфраструктуру и дать мощный импульс развитию экономики всего западного региона.

Ранее уже сообщалось, что в 2021 году в ходе "Большой стройки" в Украине будет восстановлено и построено 6500 км дорог и 150 мостов и искусственных сооружений. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.