"Большая стройка": компания "Автомагистраль-Юг" завершает капремонт участка трассы Р-33 на Одесчине

Компания "Автомагистраль-Юг" начала устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на участке дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка. Трасса, которую ремонтируют в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в последние годы находилась в катастрофическом состоянии из-за значительных и многочисленных деформаций дорожного покрытия.

Об этом сообщила официальная Facebook-страница программы "Большая стройка". На участке км 369+802 - км 378+505 от села Ангелиновка в направлении села Розаливка протяженностью 8,7 км работы начались в марте.

За два месяца подрядчиками были выполнены удаление кустарников и мелколесья, устройство распространения дорожного полотна, разрыхление покрытия, устройство усиленной основы по технологии "холодного ресайклинга", устройство нижнего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

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Сейчас на участке ведутся работы по устройству верхнего слоя покрытия. Параллельно выполняется обустройство обочин. Работы на объекте проводятся с опережением графика.

Вскоре дорожники начнут устройство съездов и примыканий, установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Закончить все работы планируется уже в июне этого года.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в рамках программы планируется восстановить до конца 2023 года всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает Укравтодор.