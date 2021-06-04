"Большая стройка": как выглядит уникальный дом для детей-сирот на Днепропетровщине. Фото

В Петриковке Днепропетровской области открыли малый групповой дом для детей-сирот. Его назвали "Крепостью добра".

Фотографии нового дома для детей опубликовал у себя в Facebook глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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По словам Резниченко, в доме будут жить четверо детей.

"Круглосуточно рядом с детьми будут воспитатели. Они помогут адаптироваться в социуме", – говорит он.

В доме, созданном по программе Владимира Зеленского "Большая стройка", есть пять спален, большая игровая зона, санузлы. Кухня-гостиная оформлена в ярких цветах и ​​имеет современное оборудование.

Возле дома разбили молодой сад и поставили детскую площадку со специальным покрытием, чтобы избежать синяков и травм.

Напомним, в этом году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтируют и построят 95 школ и 70 детских садов. Также, как заявлял координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, для занятий спортом детей и взрослых откроют 80 стадионов и 29 бассейнов.