'Большая стройка' 'исправит' и достроит мост через Сухой Лиман на трассе Одесса-Черноморск

В Одесской области в этом году будут продолжены работы по достройке моста через Сухой Лиман на трассе М-27 Одесса – Черноморск. Для этого дорожникам придется сперва исправить проект этой переправы, которую начали возводить еще в 2016 году. Мост достроят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

Накануне на мосту стартовали испытания на крепость несущих элементов. Это необходимо для корректировки проектно-сметной документации.

"В течение суток поэтапно каждая опора моста испытывается на прочность 6 грузовиками общей массой 240 тонн. С помощью датчиков фиксируются данные по оседанию и перемещению конструктивных элементов моста под давлением статической нагрузки", - пояснили в автодороге.

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Мост через Сухой лиман на трассе М-27 Одесса — Черноморск начали строить еще в 2016 году, но не смогли завершить из-за нехватки средств. В 2020 году он был передан из коммунальной собственности Черноморского горсовета в государственную и включен в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Но в мае 2021 года работы пришлось остановить из-за обнаружения деформаций, вызванных стабилизацией слабых грунтов основания земляного полотна на подходах к мосту.

В сентябре 2021 года был объявлен тендер на корректировку проекта строительства моста через Сухой Лиман, разработанный по заказу Черноморского горсовета, а в ноябре 2021 года заключен договор по корректировке проектной документации с Международным проектным институтом.

Напомним, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на конец прошлого года в Украине было сделано свыше 40% основной сети дорог и более 600 мостов.