'Большая стройка': до конца года завершится ремонт объездной Харькова

Средняя готовность всех трех участков ремонта объездной дороги Харькова составляет примерно 85%. Завершить работы на объекте, который восстанавливается по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", планируется до конца текущего года.

Об этом сообщила Facebook-страница Службы автомобильных дорог Харьковской области.

"В начале года мы ставили своей целью реализацию проекта за 2 года. Но в ближайшее время планируем приступить к разметке. Почти на всей протяженности уже устроен верхний слой покрытия. Основные работы мы планируем закончить в этом году, чтобы обеспечить в зимний период комфортное движение", – заявил руководитель Службы Андрей Алексеев.

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По его словам, в следующем году планируется завершить Харьковскую объездную полностью, отремонтировав те участки, на которых не было работ в 2021-м.

В этом году на Харьковщине планируется ввести в эксплуатацию 146,7 км дорог государственного значения. Уже сделаны участки дорог Изюм – Барвинково, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, вскоре также будет введен в эксплуатацию после ремонта 25-километровый участок дороги Киев – Харьков – Должанский.

Всего на Харьковщине в 2021 году стартовали несколько крупных проектов, которые продлятся в течение нескольких лет.

"От запланированных объемов финансовых ассигнований в этом году выполнили 105%. Мы занимаемся тем, чтобы привлечь дополнительное финансирование в пределах Харьковской области", – отметил Алексеев.

Он добавил, что уже сейчас проведены тендерные процедуры и законтрактовано выполнение работ на протяженности 780 км дорог государственного значения, в работе пока – 446,6 км.

"Если в этом году мы сконцентрировались на объездной дороге – это был самый загруженный объект по трафику и наиболее важный для Харькова и области, то в следующем году мы концентрируемся на направлении Харьков – Киев в пределах Харьковской области", – пояснил Алексеев.

Также в следующем году стартуют работы на участке дорог Золочев – Максимовка и Харьков – Золочев. Еще один объект на 2022 год – ремонт государственной автодороги Харьков – Волчанск от города Харьков до пределов Харьковского района.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году по программе "Большая стройка" начнется создание Киевской обходной дороги общей протяженностью 150 км.