'Большая стройка': до Геническа и Аскании-Новы сделают качественную дорогу

В рамках президентской программы "Большая стройка" начат ремонт дороги общего пользования государственного значения Р-47 Херсон – Новая Каховка – Геническ (подъезд к заповеднику Аскания-Нова).

Об этом сообщает Херсонская ОГА. Работы выполняются на участках км 0+000 – км 22+300.

Как сказано в сообщении, на дороге будут выполнены фрезерование покрытия, стабилизация грунтового основания земляного полотна, устройство выравнивающего слоя основания дорожной одежды, выравнивающего слоя из плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, верхнего слоя покрытия толщиной 5 см, обустройство дорожной обстановки.

Напомним, заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко ранее заявил, что президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится на несколько важных направлений – "Большая реставрация" культурных памятников Украины, доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами.

Также в планах "Большой стройки" на текущий год – построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.