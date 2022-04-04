Больной астмой человек умер без лекарств, за водой ходили под конвоем: в селе на Черниговщине рассказали о 25 днях оккупации
Вооруженные Силы Украины освободили от российских захватчиков село Викторовка Черниговской области, которое находилось под гнетом оккупантов 25 дней. За это время жители населенного пункта подверглись серьезным испытаниям и пережили их в постоянном страхе.
Об этом рассказали на Telegram-канале Министерства обороны. Местный житель, болевший астмой, скончался в результате отсутствия в селе лекарственного препарата, а рашисты приказали хоронить его просто в лесу.
На протяжении всей оккупации люди жили в большом подвале, куда их согнали военные. Захватчики отняли все продукты, даже у многодетных семей, фактически обрекая их на голодную смерть.
"В подвале была полная антисанитария, за водой мужчины ходили под конвоем. В результате возникли острые инфекции, включая ветряную оспу. Начали болеть все: и старики, и грудные дети", – указано в сообщении.
Когда в Викторовку вошли украинские военные, выгнав прочь "русскую чуму", люди впервые свободно вышли на улицы. Они сердечно благодарили солдат, которые принесли им не только гуманитарную помощь, но и свободу суверенной Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские фашисты всерьез взялись за Чернигов. По мнению Офиса президента, оккупанты намерены повторить в старейшем городе Украины сценарий Мариуполя.
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