Больницы в Днепропетровской области снабдили углем для бесперебойного отопления
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Больницы Днепропетровской области были снабжены углем из шахт Павлоградуголь для бесперебойного отопления.
Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.
"65 тонн угля от Павлоградугля было передано на нужды территориальных общин Днепропетровской области. В частности, на отопление больниц и других социальных объектов", - говорится в нем.
Также были организованы поставки питьевой воды и всех необходимых вещей для обустройства людей в хранилищах.