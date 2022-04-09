Более 4 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова получат жители Краматорского района

Фонд Рината Ахметова не оставляет людей наедине с бедой. Работники и волонтеры Фонда продолжают самоотверженно 24 часа в сутки помогать тем, кто в этом больше нуждается.

Сегодня Фонд Рината Ахметова отправил еще 4 тысяч продуктовых наборов для жителей Краматорского района Донецкой области.

Всего Фонд уже передал жителям Донецкой области 27 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.