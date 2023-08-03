22 мая 2023 года я зашла на территорию Департамента государственных закупок как член коллегиального органа по тыловому обеспечению (по сути тендерного комитета).

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Того ж дня мене було обрано заступником голови. І того ж дня перед нами було поставлено завдання терміново проторгувати харчування ЗСУ по прямих договорах.

Пройшло трохи більш як 2 місяці, і я хочу відзвітувати за роботу тендерного комітету, до складу якого я вхожу.

Перше, й найголовніше, що хотіла б написати, це подяку працівникам середньої ланки Міністерства оборони, які разом зі мною є членами тендерного комітету. За їхню працю, за їхню позицію, за їхню принциповість і бажання навести лад в закупівлях.

Чого ми домоглись за цей період

Уперше з моменту повномасштабного вторгнення вдалось вивести закупівлі Міноборони на Прозорро.Недоброчесні постачальники виходити на Prozorro не захотіли, вони пішли в суди. Десятки судів першої та другої інстанції підтвердили бездоганну правову позицію тендерного комітету.

Для розуміння масштабів спротиву, з яким нам довелось зіткнутись, ось лише кілька цифр: 10 компаній подали 50 судових позовів. При чому, предметом судових позовів був навіть сам факт створення колегіального органу.

Закидати позовами, щоб паралізувати роботу не вийшло. Не допомогли, ані проплачені інформаційні кампанії, ані атаки ботів, ані вмовляння, ані погрози на мою адресу.

З Міноборони за цифровим підписом міністра вийшов лист щодо продовження строків існуючих договорів з харчування на невизначений термін. Після резонансу – лист відкликали.

Так що ж таки вдалось

4 мільярди 600 мільйонів гривень заощадили державі тільки на харчових закупівлях, завдяки торгам, проведеним через систему Prozorro.

Яйця - 6 грн за шт (до Prozorro купували по 9 грн при середній ринковій ціні 6,3 грн)

Соняшникова олія - 63 грн/кг (до Prozorro купували по 83 грн/кг при середній ринковій ціні - 68,5 грн)

Гречана крупа - 58,5 грн/кг (до Prozorro купували по 87 грн/кг при середній ринковій ціні - 68,9 грн)

Згущене молоко - 138 грн/кг (до Prozorro купували по 195 грн/кг)

106 мільйонів гривень заощадили державі, завдяки чесним і прозорим торгам, по питній воді.

Серед переможців такі українські виробники, як Оболонь і Моршинська. І це чіткий сигнал українському бізнесові, що державні закупівлі можуть бути чесними. При цьому, середня конкуренція по лотах - 4,6 учасника. Тобто конкуренція чесна й реальна.

Усе більше доброчесних постачальників мають приходити на торги й розуміти, що вигравати чесно можна: головний критерій - якість і найкраща ціна.

Заощаджені 4 мільярди 600 мільйонів гривень на харчуванні - це фактично 100% покриття речового забезпечення фронту на рік. Своєчасно стартували торги по зимовій формі. І вперше з моменту повномасштабного вторгнення маємо ввійти в зиму з вчасно відшитою зимовою формою для армії.

Торги по зимовій формі ще тривають, однак уже маємо з чим порівняти. Так, наприклад штани вітровологозахисні, які минулого року закуповували по 2700 грн, завдяки чесним і прозорим торгам цьогоріч закупили по 2 062 грн, зекономивши державі тільки на цій позиції понад 40 млн грн. Вітровологозахисні куртки, які минулого року закупили по 4650 грн, зараз закупили по 2 828 грн, зекономивши державі тільки на цій позиції понад 120 млн грн.

Тривають торги по паливо-мастильних матеріалах.

Ну і хотіла ще подякувати всім тим, хто намагався встромляти палки в колеса за матеріал для культового серіалу "Особливості закупівель в міністерстві оборони".

Далі буде