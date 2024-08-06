Более 25 тематических коллекций историй украинцев о войне собрал музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Врачи. Энергетики. Спортсмены. Учителя. Пострадавшие от обстрелов. Дети, которых удалось вернуть после похищения врагом... Более 110 тысяч мирных украинцев доверили свои истории Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравшего самую большую в мире подборку рассказов из первых уст о войне в Украине. Музей становится источником правды о войне, сохраняя ценные составляющие национальной памяти Украины, которые также являются основой для установления справедливости и поддержки выживших и стремящихся поделиться своей историей с миром.
Музей систематизировал много историй в более чем 25 тематических коллекциях, объединяющих людей с общими интересами, профессией или опытом.
Вы найдете все коллекции по ссылке.
Первые коллекции в подборке Музея датируются 2021 годом. Это рассказы переселенцев с Востока Украины, которые с 2014 столкнулись с убийственной силой российской агрессии. Это первые свидетельства о войне, которыми люди стремились делиться. Есть среди первых тематических подборок истории юных украинцев о детстве, что украла война.
С началом полномасштабного вторжения, к сожалению, историй о пережитом стало гораздо больше. Трагедия жителей многострадального Мариуполя. Истории из ада под Киевом – рассказы из Бучи и Ирпеня. Несокрушимый, мужественный Харьков и его люди. Свидетельство тех, кто пережил российские удары по жилым районам. Катастрофа Новой Каховки. И рассказы тех, кто уже свидетельствовал в Гааге на народном трибунале по поводу Путина.
Музей хранит много детских историй, которых лучше никогда не было, ведь наши дети столкнулись с вызовами, которые не каждый взрослый сможет преодолеть. Среди них – дети, которых незаконно вывезли в Россию и удалось вернуть домой. Ребята делятся своими историями искренне и откровенно, во время Новогодней акции Фонда, в рамках конкурсов. Очень трогательны истории о братьях наших меньших – свидетельства тех, кто спасает животных, страдающих от русской жестокости.
Есть в архиве Музея коллекция с историями сотрудников украинских музеев – невероятное мужество людей, спасавших культурное наследие нашей страны. Есть подборка историй педагогов, которые, несмотря на обстрелы, отсутствие света и связи, находили способ продолжать обучать детей во время войны. Своими историями о жизни, работе и победах поделились и спортсмены, борющиеся за призовые места для того, чтобы гимн Украины раздавался на весь мир и каждый увидел, как развевается наш флаг.
Несколько коллекций посвящены настоящим героям современности – украинским медицинским работникам, которые шли и идут на настоящие подвиги, спасая жизнь и сохраняя здоровье людей, а также сотрудникам энергетической отрасли, которые, несмотря на огромные риски и часто ценой собственной жизни, возвращают украинцам свет.
Каждая история о войне важна – и ваша тоже может стать частью Музея. Расскажите свою историю на портале или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.