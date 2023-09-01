Более 1600 детей-переселенцев пошли в первый класс со школьными наборами от Фонда Рината Ахметова

Дети-переселенцы, которые в этом году впервые пошли в школу, получили школьные наборы от Фонда Рината Ахметова. В каждом из более 1600 наборов — то, что понадобится учащимся в первом классе: тетради, дневник, разнообразные канцелярские принадлежности, краски и т.д.

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Дети вместе с родителями получали наборы в Запорожье в "Зеленом центре Метинвест", а также в гуманитарных хабах "ЯМариуполь", расположенных в разных городах Украины.

Для мальчиков и девушек такие наборы приятный сюрприз, ведь дети с нетерпением ждали новый этап в жизни: начало обучения в школе. А для родителей это существенная помощь в подготовке ребенка к первому классу. Как дети, так и взрослые надеются на следующий год встретить праздник 1 сентября в мирной Украине.

За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.