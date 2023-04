Более 12 тысяч военных научили такмеду инструкторы благотворительной организации PULSE

С начала полномасштабного вторжения благотворительная организация PULSE – Pre-hospital focused Ukrainian Life Saving Effort обеспечила бесплатное обучение по тактической медицине уже для 12 697 военнослужащих. Только за март необходимые навыки получили 1040 бойцов. Из них – 50 боевых медиков.

PULSE является сертифицированным тренинговым центром NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians). Обучение проходит по стандартам, аналогичным тем, по которым учатся Вооруженные силы США. Подготовка организации основывается на рекомендациях комитета ТССС (Tactical Combat Casualty Care), являющегося стандартом предоставления помощи в догоспитальной медицине на поле боя. Инструкторы тренируют воинов по уровням TCCC-ASM (TCCC All Service Members), TCCC-CLS (TCCC Combat Lifesaver) и TCCC-MP (TCCC for Medical Personnel).

Тренинги проходили почти по всей территории Украины. В частности, в берегу обучение проходило в Одесской, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Днепропетровской областях. Технически PULSE имеет возможность обучать 10 групп военных в разных местах. То есть навыки по тактической медицине одновременно получают до 200 человек. Организация способна проводить не только короткие базовые, но и более длинные, более продвинутые курсы подготовки: в зависимости от программы, военные учатся от 16 до 40 часов.

Выпускники курсов могут использовать различные типы турникетов, рекомендованных комитетом по тактической медицине при Министерстве обороны США, обеспечивать проходимость дыхательных путей, выявлять и устранять пневмоторакс, характерный для ранений грудной клетки. Боевые медики получают навыки более сложных медицинских манипуляций, таких как обеспечение внутривенного и внутрикостного доступа, медикаментозной терапии, использование таких устройств для остановки кровотечения, как iTClamp (зажим раны) и XSTAT (шприц, заполненный губками, способными остановить даже сильную артериальную кровь) тому подобное.

"Боевые действия – это всегда потери, ранения, смерть. Наш ценностный выбор и стратегия – борьба за жизнь каждого из тех, кто защищает свободу Украины. Самый низкий в истории процент смертности среди получивших ранения имеет американская армия – в операциях в Ираке" и Афганистане погибли 1 из 10 раненых, что стало возможным благодаря развитию технологий защиты, коммуникаций, логистики, но, прежде всего, через внедрение медицинской системы TCCC. Таких цифр стремимся и мы. Это большая мечта, к которой мы идем вместе с военными, другими организациями, партнерами. Для этого наши инструкторы обучают людей в полях, отрабатывая практические навыки, консультанты поддерживают развитие тактической медицины в соединениях, силах, службах и подразделениях. Учить, улучшать, обеспечивать достойную медицину – альтернативы этому пути нет" - говорит соучредитель PULSE Сердюк.

PULSE работает в тесной координации с Вооруженными Силами Украины и другими агентствами Сил Обороны Украины. Подать заявку на обучение тактической медицине можно на сайте организации.