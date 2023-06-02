Более 10 тысяч детей, пострадавших в результате войны, получили игрушки от 'Фундации Течиния'

Плюшевые фигурки героев популярной видеоигры достались детям, пострадавшим во время вторжения России, детям-сиротам и детям с инвалидностью в разных уголках Украины. Рыночная стоимость игрушек – более 10 млн. грн. Всего подарили 10344 игрушки из коллекции MORTAL KOMBAT. Их разработали и изготовили по официальной лицензии на украинской фабрике WP Merchandise! У тысяч плюшевых героев игры теперь новые владельцы в разных регионах Украины.

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Об этом сообщили на сайте ОО "Фундация Течия".

Игрушки передали благотворительным и общественным организациям, которые занимаются детьми-сиротами, детьми из семей ВПО и потерявшими родителей на войне. Также их получили семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, и семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Игрушки, которые передала "Фонд Течение", являются безопасными, экологичными и соответствуют европейским сертификатам качества.

"В жесткие времена мы хотим добавить детям немного мягкой поддержки. Надеемся, что игрушки эмоционально помогут маленьким украинцам преодолевать огромные вызовы войны", – отметила председатель правления ОО "Фундация Течия" Юна Чейс.

Напомним, в феврале "Фундация Течия" передал лицензионного плюшевого Пса Патрона детям из Киевской области, пострадавшим в результате войны. Игрушку разработала и сшила украинская компания WP Merchandise!, входящая в холдинг TECHIIA.