Бойцы ВСУ на Луганщине сдержали атаку оккупантов: ранения получили более 650 российских захватчиков

В Луганской области российские оккупанты под прикрытием танков начали атаки пехоты вдоль всей линии боевого столкновения, однако Вооруженные силы Украины дали им отпор. Ранения получили более 650 захватчиков из России.

Об этом в субботу, 5 марта, сообщили на Facebook-странице штабы Операции Объединенных сил. Как отмечается, раненых оккупантов с передовых позиций доставили в больницу населенного пункта Брянка.

Большинство из них в тяжелом состоянии, а получившие незначительные ранения даже не принимаются в больницы – их отправляют опять на фронт для боевых действий, как "пушечное мясо".

Как сообщили в штабе ООС, личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, оккупанты ищут пути к дезертирству.

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"Такое реальное лицо "русского мира" – горе, страх и смерть, которые несут с собой "освободители" из России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты планируют захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС. Кроме того, захватнические войска РФ сосредотачивают усилия на окружении Киева, Харькова и Николаева. Однако в течение суток они понесли значительные потери в личном составе и технике.

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