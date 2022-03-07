Бойцы "Азова" уничтожили вражескую технику и захватили документы с поименным списком подразделения оккупантов. Фото

Под Мариуполем Донецкой области полк "Азов" (входит в Национальную гвардию Украины) уничтожил вражескую российскую технику вместе с оккупантами. В результате успешной операции украинских защитников также удалось заполучить важную документацию.

Об этом говорится в Telegram-канале "Азов (Мариуполь)". Воины сообщили, что теперь владеют не только поименным списком подразделения врага, но и адресами их проживания и составе семьи.

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"Итог работы бойцов полка "Азов". Много уничтоженной российской бронетехники и личного состава. Также к нам попала документация врага с поименным списком подразделения и адресами их проживания. А в России снова скажут, что потерь нет", – говорится в сообщении.

На фото, которое выложили украинские защитники, можно увидеть уничтоженную технику российских военных с буквой "Z".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта бойцы "Азова" взяли в плен двух российских военнослужащих. Один из них уже призвал других российских солдат и офицеров, пришедших на нашу землю, не совершать военных преступлений и сдаваться, не становиться оккупантами и прекратить убивать граждан Украины.

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