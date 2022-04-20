'Бойтесь Бога и берегите свои лачуги': украинские спасатели обратились к 'коллегам'-оккупантам

Российское Министерство чрезвычайных ситуаций выпустило рекомендации гражданам на случай "ответного ядерного удара со стороны стран НАТО". По прогнозам россиян, он якобы может произойти в период массовых торжеств на Пасху, 24 апреля.

Украинские спасатели потроллили неуважаемых "коллег", посоветовав оккупантам побояться Бога и беречь свои лачуги. Ответ на истерические рекомендации российских МЧСников выпустил Telegram-канал ГСЧС.

"Неуважаемые коллеги! Напоминаем вам, что траву, на тушение которой вы выезжаете с наступлением весенних хозяйственных работ, совсем не обязательно курить. Также рекомендуем быть осторожными с грибами. Иначе в итоге "рождаются" вот такие истерические заявления", – говорится в сообщении.

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В то же время спасатели посоветовали россиянам усилить информационно-разъяснительную работу в жилом секторе, куда военные путинской армии, которая вторглась в Украину, поправляли краденую у украинцев бытовую технику.

Также "коллег" из МЧС РФ наши спасатели призвали лучше публиковать у себя на сайте инструкции к тем ворованным стиральным машинкам, телевизорам и женским фенам. Кроме того, объяснять россиянам то, как подключить вывезенную из Украины технику к их старым проводкам, и не сгореть всем "посёлком".

"Не бойтесь НАТО – бойтесь Бога. Волна его ответа будет страшнее и достанет все ваши последующие поколения. Берегите свои лачуги от огня и хоть изредка их ремонтируйте. С презрением, спасатели Украины", – подчеркнули в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты РФ заговорили о серии терактов в Украине в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля, которую якобы готовят неонацисты. Это уже не первый случай, когда росСМИ "прогнозируют" преступные действия, которые на самом деле совершает российская армия.