'Богдан' с партнерами передал украинским защитникам броневики и другие военные машины на 100 млн. грн

Автомобильная корпорация "Богдан" с компаниями-партнерами после нападения России на Украину уже передала защитникам страны автотехнику более чем на 100 млн грн, сообщает пресс-служба во вторник.

В частности, территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, военным частям, силам территориальной обороны были переданы бронированные и грузовые автомобили, автомобили повышенной проходимости, пикапы и кроссоверы, специальная техника.

"Транспортные средства предназначены не только для военнослужащих, но и перевозки гражданского населения, в частности, его эвакуации, а также для обеспечения жизнедеятельности городов", - говорится в сообщении.

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Пикапы и автомобили повышенной проходимости получили бойцы терробороны Киева.

Предприятия корпорации также обеспечат обслуживание передаваемой техники.

Основанная в 2005 году для реализации инвестпроектов в автомобильной промышленности, корпорация "Богдан" имеет заводы в Луцке (автобусно-троллейбусный) и Черкассах (легковых авто, прекративших деятельность). В корпорацию также входят компании-дистрибьюторы автомобилей Hyundai, Haval и Great Wall, Jac, дистрибьютор автобусной и троллейбусной техники "Бас Мотор".

Среди владельцев "Богдана" предприниматель Олег Гладковский – - первый заместитель главы СНБО (2015-2019 гг.)