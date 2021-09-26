Боевики четырежде атаковали позиции ВСУ, ранен боец – штаб ООС

За минувшие сутки, 25 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе четыре раз нарушили режим прекращения огня. В результате был ранен один боец Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Пострадавшему украинскому защитнику оказали неотложную помощь и доставили его в госпиталь. По словам врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Боец получил ранения вблизи Водяного. Там оккупанты вели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Кроме того, обстрелы были зафиксированы в районе Верхнеторецкого, Марьинки и Лебединского. Враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями, гранатометы, стрелковое оружие, артиллерийские системы. Воины ВСУ открывали огонь по оккупантам в ответ, используя разрешенное оружие.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская авиация нарушила порядок использования воздушного пространства во время учений ВВС и ПВО Украины. Борты Су-24МР и Ил-20 пересекали курсы мишеней украинских зенитчиков.