Боевая машина от ''Фундации Течия'' спасла 28 раненых на фронте украинских защитников

В "Фонд Течение" рассказали об очередной партии автомобилей, которые организация и ее директор Олег Крот передали для ВСУ. Это 10 пикапов, кроссоверов и бусов, часть из которых была переоборудована в авто для эвакуации раненых с поля боя.

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С декабря и по сей день "Фонд Течение" с помощью партнеров приобрела и передала на фронт 10 автомобилей. Это микроавтобусы Volkswagen и Citroen, кроссоверы Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder и пикапы Mitsubishi L200, Ford F-150, Nissan Navara. Их получили подразделения нескольких механизированных бригад и сил специальных операций.

Несколько Nissan Pathfinder были переработаны под спецтранспорт для эвакуации раненых. Оборудовали пространство под медицинскую каталку и рампу для нее, а также место для медика. В модернизированном салоне установили дефибриллятор, аксессуары для капельниц и другие необходимые для экстренной помощи средства и препараты.

"Один из первых адаптированных для эвакуации раненых авто мы передали еще в августе 2022-го. Этот авто уже помог вывезти с поля боя 28 раненых воинов, из них четверо были в тяжелом состоянии. Каждого из них удалось спасти", – рассказывает Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фонд Течение".

Напомним, в декабре "Фонд Течение" отчиталась о 30 авто для ВСУ: 17 полноприводных внедорожников в кузовах пикап и кроссовер, а также 13 бусов. Их распределили по запросам нескольких механизированных бригад ВСУ и подразделений Сил специальных операций.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сумма помощи военным от "Фонда Течение" пересекла отметку в $22 млн: это бронежилеты, шлемы, дроны, оптика, генераторы и многое другое. Олег Крот лично поддержал ВСУ еще на $40 млн, детали этих закупок не разглашаются из-за военной тайны.