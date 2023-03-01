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Боевая машина от "Фундации Течия" спасла 28 раненых на фронте украинских защитников

Глеб Иванов
Общество
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Боевая машина от 'Фундации Течия' спасла 28 раненых на фронте украинских защитников

В "Фонд Течение" рассказали об очередной партии автомобилей, которые организация и ее директор Олег Крот передали для ВСУ. Это 10 пикапов, кроссоверов и бусов, часть из которых была переоборудована в авто для эвакуации раненых с поля боя.

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С декабря и по сей день "Фонд Течение" с помощью партнеров приобрела и передала на фронт 10 автомобилей. Это микроавтобусы Volkswagen и Citroen, кроссоверы Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder и пикапы Mitsubishi L200, Ford F-150, Nissan Navara. Их получили подразделения нескольких механизированных бригад и сил специальных операций.

Боевая машина от ''Фундации Течия'' спасла 28 раненых на фронте украинских защитников
Боевая машина от ''Фундации Течия'' спасла 28 раненых на фронте украинских защитников

Несколько Nissan Pathfinder были переработаны под спецтранспорт для эвакуации раненых. Оборудовали пространство под медицинскую каталку и рампу для нее, а также место для медика. В модернизированном салоне установили дефибриллятор, аксессуары для капельниц и другие необходимые для экстренной помощи средства и препараты.

"Один из первых адаптированных для эвакуации раненых авто мы передали еще в августе 2022-го. Этот авто уже помог вывезти с поля боя 28 раненых воинов, из них четверо были в тяжелом состоянии. Каждого из них удалось спасти", – рассказывает Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фонд Течение".

Боевая машина от ''Фундации Течия'' спасла 28 раненых на фронте украинских защитников

Напомним, в декабре "Фонд Течение" отчиталась о 30 авто для ВСУ: 17 полноприводных внедорожников в кузовах пикап и кроссовер, а также 13 бусов. Их распределили по запросам нескольких механизированных бригад ВСУ и подразделений Сил специальных операций.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сумма помощи военным от "Фонда Течение" пересекла отметку в $22 млн: это бронежилеты, шлемы, дроны, оптика, генераторы и многое другое. Олег Крот лично поддержал ВСУ еще на $40 млн, детали этих закупок не разглашаются из-за военной тайны.