Блогер рассказал, как в СССР гонялись за дефицитом перед Новым годом. Фото

В Советском Союзе люди готовились встречать Новый год с таким же ажиотажем, наверное, как и сегодня. Вот только все составляющие советского новогоднего стола им приходилось "доставать" чуть ли не за несколько месяцев до праздника.

Речь идет о достаточно банальных ингредиентах – зеленом горошке, консервированных кукурузе и крабах, сырокопченой колбасе и тому подобном, что в наши дни в любом количестве можно купить почти в каждом, даже самом маленьком продмагазине. Об этом на LiveJournal рассказал белорусский блогер Максим Мирович, проиллюстрировав советскую предновогоднюю погоню за дефицитом несколькими фотографиями (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Советская "плановая" торговля не могла обеспечить население необходимым количеством даже таких простых продуктов. То есть тот факт, что вы отстояли очередь – далеко не гарантировал вам то, что вы обязательно получите товар на руки – часто он мог закончится перед самым носом, и тогда вы уходили из магазина с пустыми руками", – отметил он.

По словам Мировича, хорошие советские хозяйки обычно пекли торты сами – это мог быть наполеон, лимонник, слоеный со сметанным кремом и так далее. Однако некоторые, как и сегодня, покупали кондитерские изделия в магазине. Покупные торты в СССР, как правило, были кислотных цветов с яркими розочками, а еще с "жирным маслянистым кремом, который ощущался на зубах как масло". Помимо этого, в магазинах продавались наборы пирожных в картонных коробках.

"Грибочки", песочные корзинки с взбитым белковым кремом и мармеладкой сверху, "картошка" и нарезанный кружочками бисквит. В отличие от тортов, наборы были вполне годными и дефицитными, и купить их к новогоднему столу (домой или в гости) считалось удачей", – подчеркнул блогер.

Выстраивались в очереди советские граждане и на улице, чаще всего за какими-нибудь фруктами – иметь их на новогоднем столе считалось редкой удачей.

Также стояли за новогодним дефицитом люди на рынках – за мясом (в основном – жирная свинина с салом и шкурой), курами (когда те бывали), за колбасами или рыбой.

"Еще постоянно стояли в очереди за сырокопченой колбасой, называемой "сервелат", которая пахла железнодорожными шпалами и продавалась ненарезанной, целыми "палками". В обычное время сервелат практически невозможно было "достать", а перед Новым годом его "выбрасывали" на прилавки. Удачей считалось урвать 2-3 палки колбасы – в этом случае 1-2 палки можно было отнести кому-нибудь в подарок или выменять на что-то другое дефицитное", – рассказывает блогер.

При предприятиях в СССР существовали "спецмагазины", в которых могли отовариваться сотрудники только этого завода. И вот перед Новым годом, пишет блогер, в такие магазины часто завозили дефицитные продукты. Например, зеленый горошек, консервированную кукурузу в банках, мясные консервы или красную зернистую икру. Приобрести что-нибудь из этого можно было только по спецпропуску предприятия.

"Майонез в СССР продавали только в закрытых стеклянных баночках, и его невозможно было ничем разбавить. А вот разливную сметану разбавляли весьма часто – она в Союзе была всегда по консистенции как густой кефир", – добавил Мирович, комментируя фото советских очередей.

Блогер подчеркивает: зачастую те, кто приходил в магазины после того, как толпа разберет "дефицит", натыкались на пустые полки. Поскольку перед Новым годом люди обычно перед сметали все.

Причем очереди стояли и за промтоварами, которые брали в качестве презента. Свободно можно было купить, утверждает Мирович, советские эмалированные миски, терки и экстракт "хвойный" для ванн.

Тогда как хорошую обувь, хорошие и недорогие часы, красивые импортные платки и подобное – "разметали" на подарки очень быстро.

Мирович констатирует, что те в СССР, кто не успевал или по физическому состоянию не мог отстоять длиннющие очереди за дефицитом – вынужден был праздновать Новый год буквально ни с чем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в Советском Союзе запрещали отмечать Новый год, а также наряжать елку.