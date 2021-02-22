Лучшие дни для свадьбы в 2021 году

Официальная регистрация брака самая важная, с точки зрения астрологии. Ее дата может повлиять на дальнейшую жизнь семьи. Поэтому ее нужно выбрать верно. Таких удачных дней в месяце 4-5.

Венчание же – это духовный момент и для него дату выбирать не нужно. Свадьба – веселое мероприятие, дату которого планировать можно, но не обязательно. Но даже выбранная астрологом дата бракосочетания – не железобетонная гарантия того, что муж и жена проживут душа в душу до последнего дня. Потому что над отношениями нужно постоянно работать. Иначе даже лучший астролог не поможет избежать распада брака. Об этом на своем канале в Youtube рассказала астролог Василиса Володина.

"Жизнь семьи описывает не дата свадьбы, а дата регистрации брака. Я призываю вас помнить, что не обязательно все это сваливать в одну кучу. Не обязательно дата свадьбы, дата регистрации и венчания должны прийтись на один и тот же момент", – сказала она.

Иногда проще расписаться в футболках и джинсах. А уже потом устроить для гостей яркое и шумное мероприятие. При этом вы сможете и до загса дойти в ту дату, которая будет помогать вам в вашей дальнейшей супружеской жизни, и погулять с гостями.

"Дату брака лучше выбирать лично, по гороскопам жениха и невесты", – добавила Володина.

Хорошими днями для бракосочетания станут трины или секстины. Таких дней в месяце 4-5.

Если в день заключения брака будет сильна Венера, то и любовь пары будет крепкой. В 2021 году это с 25 февраля по 21 марта, с 15 апреля по 8 мая, с 16 августа по 10 сентября.

В 2021 году также будет четыре даты, которых нужно решительно избегать. Это 26 мая, 10 июня, 19 ноября и 4 декабря.

"Я не рекомендую регистрировать браки в мае", – посоветовала астролог.

Обратите внимание на фазы солнца и луны. Новолуния, полнолуния и четверти (первая и последняя) – плохие периоды для заключения брака. А если новолуние проходит по знаку Водолея, Рака, Весов или Тельца – женское начало может доминировать и все труды, и ответственность о новой семье лягут на хрупкие плечи жены.

Никогда не планируйте свадьбу, роспись или другие важные мероприятия в дни, близкие к затмениям. Это существенно ускоряет развод и приносит неожиданности в жизнь.

Когда Венера слаба, тоже лучше избегать бракосочетания: с 22 марта по 14 апреля, с 22 июля по 15 августа и с 11 сентября по 7 октября. А с 19 декабря по 1 января 2022 года Венера и вовсе будет ретроградной. Это наихудшее время для росписи.

Володина посоветовала не привязываться ко красивым датам. Делая ставку на такое число, вы рискуете сильно обмануться.

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