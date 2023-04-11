Благодаря Favbet Foundation защитники Авдеевки получили два дрона DJI Mavic

Национальная гвардия Украины получила два дрона DJI Mavic при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation. Беспилотники переданы в спецподразделение, которое держит оборону в районе Авдеевки.

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Об этом говорится в сообщении Фонда.

Переданные "мавики" помогут украинским защитникам в ведении аэроразведки и корректировке артиллерийского огня.

Всего при содействии фонда ВСУ получили 100 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.