Благодаря Favbet Foundation защитники Авдеевки получили два дрона DJI Mavic
Национальная гвардия Украины получила два дрона DJI Mavic при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation. Беспилотники переданы в спецподразделение, которое держит оборону в районе Авдеевки.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Переданные "мавики" помогут украинским защитникам в ведении аэроразведки и корректировке артиллерийского огня.
Всего при содействии фонда ВСУ получили 100 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.
Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.