За 21 день до светлого праздника Пасхи хотел привлечь внимание к политической и чиновничьей традиции использования имени Иисуса Христа и христианского праздника для партийного или собственного пиара!

Так уж сложилось, что приветствие "Христос воскрес – воистину воскрес" за подписями и в обрамлении бигморд президентов, премьеров, депутатов и мэров Украины наблюдаем десятилетиями.

В последние докарантинные года дело с этим христианским пиар-маразмом зашло так далеко, что политики ходили в церкви с собственными или дружественными каналами и вели прямую трансляцию своей набожности.

Очевидно, что политики и чиновники не знают, что тщеславие является одним из главных христианских грехов, а прославление своего участия в церковных праздниках – скорее антихристианской традицией, чем уважением к христианским ценностям.

Еще одним, узаконенными чиновниками грехами, является прожорливость и скупость, ибо пользуясь нормой Закона о рекламе, они размещают свои бигморды с Пасхальными поздравлениями как социальную рекламу – безвозмездно!

Поэтому и сейчас вдоль трассы Киев-Черкассы гордо висят бигморды депутатов, которые приветствуют:

кто еще с Рождеством и Днем Весны, а кто-то уже с Пасхой... за 21 день до праздника – авансом. А тем временем в регионе – Киевской и Черкасской областях хватает мест в больницах, лекарств и вообще денег для реальных потребностей здравоохранения, образования, культуры... а на собственные бигморды – деньги и админресурс всегда есть!

Поэтому обращаюсь к власть имущим и всего политикума:

лучшим Вашим подарком к Пасхе будет поддержка людей и потребностей общества и государства, а не партийный или собственный пиар через внешнюю или телевизионную рекламу!