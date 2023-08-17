БФ молодежной инициативы 'Надія' доставил скорую и крупную партию медоборудования в больнице на передовой

В рамках гуманитарной миссии в Донецкой области Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" обеспечил больницы прифронтовых городов Донецкой области аппаратами УЗИ, аппаратом искусственной вентиляции легких, подогревателями инфузионных растворов, медицинскими бронежилетами, генераторами, носилками, хирурги. Помощь была собрана и передана благодаря сотрудничеству с партнерами, спонсорами и другими благотворительными фондами.

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"Наша команда только за последний месяц осуществила несколько гуманитарных миссий на Донбасс. Молодежь нашего фонда передала большую партию помощи в прифронтовые города Донетчины. Четыре авто скорой помощи, два аппарата УЗИ, аппарат ИВЛ, медицинские бронежилеты, 20 подогревателей инфузионных растворов, расходные материалы — доставлены непосредственно в лечебные учреждения вблизи линии фронта. Именно в этих заведениях первую медицинскую помощь, в самое критическое время после получения ранений, оказывают помощь защитникам Украины и мирным жителям, пострадавшим в результате российской агрессии", — рассказывает Евгений Хмара, известный украинский композитор, посол Благотворительного фонда молодежной инициативы"Надія" .

Эта миссия была бы невозможна без партнеров фонда, которые присоединились к процессу сбора и доставки ценного медицинского груза — Киевского областного совета, компании Медирент, фонда "Мирный город", Mr. Ричард и Мс. Pia, Martina Claus (CEO IVF Harmann AG), Киевской городской клинической больницы номер 1, Украинской пожарно-страховой компании, семьи Ландарь, Благотворительного фонда Дениса Парамонова, фонда HopeUA, американских партнеров — фондов Revival Foundation и EltechTrust. А подогреватели крови и инфузионных растворов, необходимые для стабилизации тяжелых раненых и подготовки их к операциям, были приобретены на средства с аукциона "С Украиной в сердце".

"От имени медиков прифронтовых больниц и полевых госпиталей хочу поблагодарить всех, кто нам помогает, приобщается к сбору средств, участвует в аукционах и помогает передавать оборудование в больнице. Также отдельно хочу выразить слова благодарности нашей молодежи — соучредителям фонда Ильи Дубилю, Арине Пашеньке, Максиму Стригуну, Ивану Дубилю, Яне Дубенко, Евгению Дубилю, Эдуарду Бондаренко, Анне Казанцевой… Они организуют масштабные собрания, находят необходимую помощь, общаются с военными медиками по их потребностям, организуют и принимают непосредственное участие в наших гуманитарных мероприятиях. результат — это сотни спасенных жизней наших защитников, защитниц и мирных украинцев", — отметил посол Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" , композитор Евгений Хмара.

Всего за последние несколько месяцев Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" доставил в госпитале прифронтовых областей — Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской — крупную партию оборудования и медицинского груза. В частности, "скорые", новые аппараты УЗИ, новые гастроскопы, МРТ, три аппарата КТ, 100 новые современные мониторы, 65 подогревателей инфузий, многофункциональные кровати, операционные наборы, операционные столы, стерилизаторы, холодильные камеры, ортопедические принадлежности, генераторы, станции Starlink и другое, необходимое в прифронтовых госпиталях, оборудование. Во время гуманитарных миссий команда фонда посетила Курахово, Торецко, Селидово, Славянск, Краматорск, Доброполье, Петропавловка, Павлоград, Днепр, Херсон, Николаев, Харьков, Богодухов и другие населенные пункты вблизи зоны боевых действий.

"Мы продолжаем сбор на медицинское оборудование для больниц Донетчины и уже готовим следующую поездку на Восток, потому что знаем — нас там очень ждут! Наша миссия — достучаться до сердец неравнодушных людей, объединить усилия спонсоров, меценатов и всех небезразличных украинцев, чтобы вместе спасти тысячи жизней наших воинов, потому что тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир!" – рассказали в фонде.

Поддержать сбор на медоборудование: http://nadia-fund.com/

Узнать больше о фонде: https://instagram.com/nadia_fund?igshid=MzRlODBiNWFlZA==