У мене ВДОМА оселилася повна цифрова безнаДІЯ. Точніше, моя дружина оцей додаток Дій ВДОМА власними руками інсталювала в Борисполі в смартфон, піддавшись обіцянці прикордонника поставити штамп у паспорті в обмін на скачування модної програми.

Оця тяга жінок до нанесення штемпельних чорнил на паспортні сторінки – тема іншого дослідження, але ми разом пройшли цей обряд і скачали аплікейшн Дій ВДОМА.

Скажу відверто: Кива краще впорався з кандидатською дисертацією, ніж я з отією прогою. Скільки не намагався (тобто цілих два рази), так і не зміг дійти до фіналу реєстрації, і, згадавши всує міністра цифрової деформації та його підрядників, вирішив, що вдома можу залишатися і без ВДОМА.

Міністерству це геть зовсім не сподобалося. Склалося враження, що кожен працівник цього центрального органу виконавчої влади одночасно з іншими колегами слав мені на смартфон пуші, змушуючи мене пройти всі кола діджитал-деформації, завершити реєстрацію, підтвердити місце обсервації та надсилати селфі. Тобто повідомлення падали з активністю весняного кролика. Нічого не залишалося, як вправним рухом відправивши ВДОМА в офлайн, і тільки після цього я вступив у цифрове порозуміння зі світом. А через декілька годин взагалі наступило повне просвітління, коли лабораторія "Сінево" надіслала в ДІЮ негативний ПЛР-текст, і міністерство цифрової деформації зовсім втратило до мене інтерес: додаток деактивувався.

Зовсім інша історія вийшла з соціально відповідальною і законодавчою стурбованою громадянкою, тобто моєю дружиною. Хоча слину та сопельки ми здавали разом (ну ви ж знаєте, звідки забираються дослідні зразки) Мінцифри не отримало цього тесту, і повідомлення ВДОМА продовжували атакувати дружинин смартфон без перестанку. Наступного дня моя прекрасна половина подзвонила на гарячу лінію ВДОМА, і працівник кол-центру тренованим голосом пояснив, що знати нічого не знає, і постійно намагався кудись відправити – чи то МОЗ (зокрема, Центру здоров’я пацієнтів), чи то до лабораторії "Сінево". І ще порадив телефонувати в райвідділок поліції щоразу, коли доведеться віддалитися від помешкання далі, ніж на кілометр. З його слів можна було зрозуміти, що спеціально виділений опер "денно і ношно" наглядає за дружиною і в будь-який момент готовий відправив елітний спецзагін для протидії порушенню умов самоізоляції.

Далі смішніше. У Центрі здоров’я пацієнтів так само професійно відхрестилися від проблеми, і відправили назад до гарячої лінії додатку ВДОМА, або ж до лабораторії. До честі "Сінево", вони не працювали стрілочниками: виявляється, вони стріляні горобці, і в них є опція "повторно відправити результати аналізів у додаток ВДОМА", чим дружина і скористалася. Щоправда, на сайті таку функцію ось так от в лобову знайти не вдалося, довелося ще погуглити, аби знайти відповідну директорію.

Але… антиковідна тріада – Мінцифри, МОЗ та МВС – були непохитні. Ось уже декілька днів поспіль соціально відповідальна і законодавчо стурбована громадянка раз на день заходить на сайт "Сінево", удруге, утретє, вчетверте відправляючи негативний результат ПЛР-тесту, але у відповідь продукт цифрової деформації атакує її вимогою зробити селфі. Відчувається, що Мінцифри керують колишні маніяки-SMM-ники, їм тільки селфачі в голові.

Коло замкнулося, і всі при ділі. Кращі спецпризначенці чатують напоготові, диджіталізовані чиновники шлють повідомлення на телефон та затято вимагають селфі, а медики рятують життя, але аж ніяк не репутацію ВДОМА.

Зайнявшись аналізом цією ситуації, я дійшов висновку, що для порятунку моєї дружини треба створити ще два міністерства. По-перше, на додачу до Мінцифри - заснувати Міністерство літери; тоді буде кому написати, повідомивши про глюк у системі. По-друге, є гостра потреба в Міністерстві мозку: якщо у нас уряд працює за галузевим принципом, і хтось лікує, інші дбають доять корів та збирають врожай, треті – рахують гроші, то ще хтось мав би і думати. Принаймні – до того часу, допоки роботи ще не захопили владу в нашій країні.

І ще, шановні Мінцифри, у мене до вас ще одна серйозна претензія: у вас дуже претензійна система фотофіксації. Ну добре, вестфайленд Боня не дивився в камеру і не повертав голову згідно вказівок цифрового ментора. Але от кіт Вінчі готовий був селфачитись, на кожен запит додатку вертів бошкою. Та все марно, додаток все рівно знехтував його стараннями…

От за мейкуна мені особливо образливо… Хоча за дружину теж…

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