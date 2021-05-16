Каких-то 80 лет назад здесь, в такое же прекрасное утро, сотни людей вывозили в закрытых машинах за город. И они оставались здесь. Без суда, без защиты, без права на спасение, без могилы.

И так было в каждом городе. И не один день, и не один год. И все это понимали, и многие это знали наверняка.

И писали доносы сотни тысяч добровольных "сексотов", и отводили глаза от "черных воронов", и слышали треск выстрелов, и видели поля могил, засеянных саженцами, и пустые квартиры исчезнувших соседей, и читали на партсобраниях статьи и единогласно обличали исчезнувших как "врагов народа".

И именно тогда было расстреляно то важное в душах, что мы возрождаем сегодня, без чего не может жить человек и государство. Страх заменил все главные человеческие мотивы.

Все это было совсем недавно, все это – страшная психическая рана нашего общества, все это мы еще не отвергли от себя, не выжгли, потому что все это пройдет только тогда, когда это перестанут забывать и будут чтить и помнить...

Сегодня – День памяти жертв политических репрессий.

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