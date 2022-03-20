Как известно, сейчас в боевых действиях против Украины российские оккупанты привлекают бывших военнослужащих ВС Украины, предавших в 2014 году Украину.

Например, среди таковых – Татарченко Игорь Витальевич, родившийся в Киевской области в Вышгороде, хорошо ориентирующийся на местности.

В настоящее время Татарченко капитан 1 ранга, и.о. командира 155 отдельной бригады морской пехоты (г.Владивосток) ТОФ ВМФ ВС РФ. Там же проживает его жена и дочь, которые до этого времени проживали в г.Севастополь (адрес: ул. Фадеева 3, кв. 67).

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Сейчас уроженец Вышгорода И.Татарченко принимает непосредственное участие в планировании и применении российских войск на киевском направлении, в том числе в районе Вышгорода, где проживают его родные, близкие, бывшие друзья и знакомые.

Головенский Алексей Сергеевич, уроженец Кременчуга (Полтавская обл.), майор, командир авиационной эскадрильи. Проходил военную службу в 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк морской авиации ЧФ РФ (г.Саки, ТОТ Крым).

С начала боевых действий против Украины совершил 7 боевых самолето-вылетов. 05.03.2022 был сбит и взят в плен во время полета на самолете Су-30 СМ с целью обнаружения украинских систем ПВО в Николаевской области.

В настоящее время родители и родные Головенского проживают на территории Полтавской (г.Кременчуг, с.Глобино) и Харьковской областей, которые активно обстреливаются российской авиацией.

Как мы можем видеть, российские оккупанты массово пользуются услугами предателей Украины, которые хорошо ориентируются на местности и помогают врагам наносить удары по украинским городам и селам, убивать своих, когда-то соседей и даже родных.

Вот только особого успеха эти услуги не приносят, а сами предатели в перспективе оказываются либо в плену, либо в сырой земле, как и полагается.

Все встает на свои места.