Беспилотник оккупантов 'долетался до ада' возле Одессы

Пока российские оккупанты пытаются напугать одесситов своими кораблями, держась на безопасном для себя расстоянии – украинские военные умудряются их доставать и там. И наносить врагу урон.

Сегодня силы обороны Одессы сбили беспилотник "Орлан 10" Черноморского флота РФ. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Он рассказал, что на безопасном расстоянии от одесского побережья курсируют несколько кораблей оккупационного флота.

"В течение дня одесситы не были напуганы тем, что российский Черноморский флот вышел там себе, выстроился и начал делать нервы Одессе-маме. Но тревога была определенная. Это был способ психологического давления на нас всех с целью, чтобы наши системы обороны открыли свои позиции. Ребята - молодцы, держат оборону, не выдают себя и ждут. Враг подойдет поближе и будет обезврежен", - очертил ситуацию в Одессе Братчук.

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Он также рассказал, что украинские защитники подбили сегодня российский беспилотник, с помощью которого оккупанты пытались "прозондировать" ситуацию в городе.

"Во время этого демонстрационного построения на море, на безопасном пока для них расстоянии, российские корабли понесли потери. Как сообщили только что в ОК "Юг", во время этой демонстрации не силы, а собственного бессилия по штурму Одессы враг потерял беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Конечно, российского производства. Ребята наши сработали", - отметил Братчук.

Он заверил, что это была впечатляющая операция. И пообещал рассказать о ее подробностях после победы Украины в войне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несколько групп кораблей флота РФ курсируют у берегов Одессы.

Накануне предупреждали об угрозе обстрелов города из моря. Фиксировалось перемещение группы из 14 российских кораблей в направлении Одессы. Перед тем, как начать движение, оккупанты обстреляли остров Тузла.

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