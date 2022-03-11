"На войну с Украиной набирают всякий сброд": СМИ узнали о проблемах в ЧВК "Вагнера"

В частную военную компанию "Вагнера" через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину начали новый набор. Причем для кандидатов на отправку в "ближнее зарубежье" были сняты все ограничения.

По данным Русской службы Би-би-си, журналистам которой удалось пообщаться с наемниками, сейчас идет "большой набор на украинскую войну". Контракты стали подписывать с теми, кого раньше и близко не подпускали, а основной костяк ЧВК стараются сохранить для ранее подписанных контрактов в других странах.

"По просьбам трудящихся открыт набор в охрану на ближнее зарубежье". 28 февраля, когда российское вторжение продолжалось уже несколько дней, такие объявления начали появляться в пабликах, через которые и раньше шла вербовка наемников в ЧВК "Вагнера".

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Для кандидатов сняли почти все ограничения, существовавшие ранее: если еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме граждан Российской Федерации (родившихся именно на территории России), то теперь в пункт вербовки в Молькино под Краснодаром приглашают и жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", оккупированного Крыма, а также иностранцев. Единственное – сохранился запрет на наем граждан Грузии. Ранее родившихся в Украине не брали, опасаясь проникновения в ЧВК диверсантов.

Наличие долгов перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть проблемой.

Один из наемников переслал журналистам сообщение, которое рассылают в их внутренних ветеранских чатах:

"Господа! Кто хочет покушать "сало", пишите мне. Действующих сотрудников без косяков на пикник не приглашают. Долги ФССП – по****. Загран – по****. Справки – по****. ЛДНР, Крым приглашаем очень. У кого были проблемы с трудоустройством у нас – звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам – звоните. Повторяю, на пикник приглашаем покушать "сало".

При этом в объявлениях подчеркивают, что работа по прежним контрактам не приостанавливается и перебрасывать обратно в Россию наемников из африканских стран пока не планируется.

"Парни, всё в штатном режиме, без изменений. Африка под землю не провалилась. Когда концерт Газманова в Киеве – не знаю. Единственное, авиарейсы на юге отменили, учитывайте это, добирайтесь другим транспортом до Краснодара", – предупреждают потенциальных новичков в одном из объявлений.

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной операции" против Украины, аэропорты на юге России (в Ростове-на-Дону, Анапе, Сочи и Краснодаре – городе, откуда ближе всего добираться до полигона Молькино, где находится база и вербовочный пункт ЧВК "Вагнера") перестали принимать самолеты.

Максимально широкий набор в Молькино подтвердил и один из наемников, еще недавно находившийся вблизи российско-украинской границы, но уже вернувшийся домой. По его словам, основной состав ЧВК "Вагнера" в российско-украинской войне на данный момент не участвует.

"С украинским набором интересная тема: там не основной костяк, в Молькино набирают всех подряд. Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков", – рассказал он.

По словам наемника, "ветераны" называют новые отряды, которые набирают на войну с Украиной, штрафбатами.

"Так что там не "Вагнер", а всякий сброд, который сейчас набирают в Молькино с зелеными дверями. Кто в основных отрядах – не участвуют. Погань всякую набрали и командуют ими такие же штрафники. Так что не знаю, как они себя ведут", – добавил источник.

За несколько недель до войны, рассказал собеседник Би-би-си, ветеранов "Вагнера" набирали в новые формирования – под командованием, как он утверждает, действующих офицеров ГРУ Генштаба РФ. Им якобы сделали шевроны с названиями новых ЧВК, после чего они выполнили некое задание "на харьковском направлении", получили зарплаты по 2100 долларов за месяц и вернулись по домам.

Напомним, британские газеты Times и Independent в конце февраля сообщили, что до 400 наемников "ЧВК Вагнера" якобы появились в Киеве с целью захватить столицу и убить президента Украины Владимира Зеленского.

Частная военная компания, базирующаяся в России, была создана в 2014 году как правопреемник Славянского корпуса. Ее возглавляет Дмитрий Уткин, а "финансирует" Евгений Пригожин. Wagner Group осуществляет преступную деятельность при полной поддержке российской власти и выполняет "неофициальные" задачи.

Как сообщил OBOZREVATEL, в конце 2021 года Европейский парламент утвердил резолюцию о нарушении прав человека наемниками российской частной военной кампании "Вагнера". Ответственность за преступления возложили на Российскую Федерацию. Также были введены санкции против главаря "вагнеровцев" и непосредственно против "ЧВК".

"Вагнеровцы" засветились в нескольких странах мира, где представляли интересы Кремля и совершали военные преступления. В частности, они участвовали в спецоперации в Ливии (Северная Африка), где закладывали мины, чтобы взорвать мирных жителей и казнить заключенных.

Также считается, что именно диверсионная группа "вагнеровцев" сбила украинский самолет Ил-76 неподалеку Луганска. В авиакатастрофе погибли все 49 военных, которые находились на борту, что стало самой большой потерей с начала АТО и крупнейшей трагедией ВСУ за период Независимости.

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