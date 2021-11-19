Бережем тепло по евростандартам: современная технология Royal House

Комфортное и теплое жилье – базовая потребность человека. В наше время вопрос разумного теплообеспечения домов становится особенно остро. Традиционные энергоресурсы постоянно растут в цене – и мы тратим на отопление все больше денежных средств. Как сделать дом теплым и ежемесячно не переплачивать за отопление?

Современная технология энергосбережения

Устоявшиеся в Украине типы систем отопления оставляют желать лучшего как в качестве, так и в адекватности цены. Сегодня, очевидно, что решить проблему тепла в домах можно только посредством развития технологий энергосбережения и строительства энергоэффективных зданий. Таким образом мы сможем существенно экономить и заботиться об экологической ситуации.

Удивительно, но в этом плане на мировой арене преуспела украинская производственно-инвестиционная компания Royal House. Озадачившись необходимостью тепло-прогресса для создания действительно комфортного жилья, Royal House объединила талантливых и опытных строителей, инженеров-механиков и архитекторов. Было создано множество проектов и протестировано тысячи образцов продукции, чтобы найти идеальный беспроигрышный вариант – идеал энергоэффективности, скорости производства, экологичности и надежности монтажа.

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Результатом работы стала инновационная технология строительства домов – запатентованные стеновые модули ™Royal House. По этой технологии уже успешно реализовано более 25 проектов в Украине и странах Европейского Союза.

Признание запатентованной технологии ™Royal House в Украине и ЕС

В нашей стране по технологии ™Royal House реализовано 2 проекта: ЖК "Британский квартал" и ЖК "Новая Англия".

Энергоэффективность ЖК "Британский квартал" подтверждена независимыми исследованиями Научно-образовательного центра проектирования и исследования зданий с близким к нулевому энергопотреблением КНУСА. Город в городе "Новая Англия" имеет награды "Энергоэффективное жилье года" (от Всеукраинской строительной премии Ibuild) и "Энергоэффективная Украина" (по версии "Человек года"). Качество застройки демонстрирует экономию на отоплении до 50%.

Технология ™Royal House получила известность и в Центрально-Западной Европе, где требования к технологиям энергосбережения максимально высокие. В 2017-м году на Международной конвенции International BID Quality Convention Royal House в Париже стала первой украинской компанией, удостоившейся высшей оценки качества. Также это первая компания в Украине, которая сертифицировала производство стеновых модулей соответственно законодательным нормам и стандартам ЕС. Сейчас застройщик Royal House имеет сертификат международного стандарта ISO 9001. И в данный момент по технологии ™Royal House возводятся комфортные дома в таких странах, как Австрия и Словакия.

В чем секрет энергоэффективности от Royal House

"Начиная деятельность, мы поставили себе цель – создавать в полной мере европейский продукт, что касается высоких стандартов качества и безопасности. Запатентованная технология ™Royal House – это стеновые модули. Их беспрецедентная уникальность в том, что они производятся остекленными, утепленными и с декоративной отделкой", – раскрывает секреты инновационного производства Анна Щербань, маркетинговый директор ЖК "Новая Англия".

Процесс изготовления стеновых модулей Royal House осуществляется на собственном заводе в Киевской области под строгим контролем соблюдения правильных температурных и технических условий. Получается, по сути, дом строится на заводе. А на стройплощадке он только возводится в проектное положение. Таким образом, система утепления по технологии производства стеновых модулей ™Royal House превышает украинскую норму энергосбережения на 20%, что отвечает самим высоким евростандартам. К тому же запатентованная технология строительства Royal House обеспечивает и высокую скорость строительства, поэтому доходность инвестиции в первичную недвижимость достигает 48% в год.

"Современный мир движется невероятно быстрыми темпами в развитии технологий. В том числе и строительных. Поэтому сравнивать технологию строительства Royal House с "панельками", изобилующими в микрорайонах столицы – считаю неправильным. Все материалы изготовления экологично-безопасны – это для нас принципиально важно. Авторская технология строительства ™Royal House – это гарантия надежности, качества и безопасности высшего европейского уровня. Вынуждена сказать, что бывает трудно изменить мнение людей о разнице нашей технологии с устаревшим панельным строительством – но мы всегда знакомим клиентов и инвесторов с нашей технологией, тем более имеем в портфолио два успешных проекта – ЖК "Новая Англия" и ЖК "Британский квартал"", – дополняет Анна.