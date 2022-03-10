Бердянск не сдается: люди снова вышли на улицы, чтобы прогнать оккупантов. Видео

В оккупированном Бердянске тысячи людей снова вышли на улицы родного города с требованием к захватчикам убираться с украинской земли. Массовые митинги против оккупационных войск проходят ежедневно, несмотря на то, что оккупанты открывают огонь по людям в оккупированных городах.

Видео шествия жителей Бердянска по городу опубликовал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Бердянск не сдаётся. Оккупанты могут захватить мэрию, но не смогут покорить вольный дух и волю украинский нации. Украинцы увидели истинное лицо русского мира. Они ждали хлеб и соль, а получили проклятья от русскоговорящих жителей Юго-Востока Украины", - написал Геращенко.

На видео тысячи бердянцев с украинской символикой скандируют "Украина - превыше всего!", "Слава нации! Смерть врагам!", "Мы - украинцы, а Путин - х*йло!".

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на одном из ежедневных митингов против российского вторжения в Бердянске местные жители послали оккупантов с их "гуманитаркой" туда же, куда уже отправился "русский корабль".

При этом, из захваченного города поступают известия, что российские преступники захватили теле и радиовещание, и под дулами автоматов журналистов заставляли транслировать пропаганду оккупантов.

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