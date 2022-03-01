Бьем оккупантов вместе! Как выглядят отметки российских военных, вторгшихся в Украину

Украинцы могут помочь силовикам находить и уничтожать технику российских оккупантов на территории нашего государства. Кроме того, они могут идентифицировать, откуда именно враг перебросил свои силы.

Это просто сделать благодаря меткам, которые агрессор наносит на свою военную технику. Автор рисунка с объяснением Никита Титов опубликовал его на своей странице в Facebook.

Так, отметка Восточных сил РФ – буква "Z", для переброшенных из временно оккупированного Крыма – "Z" в квадрате. Морская пехота – "V", "X" – войска из Чечни, "A" – русские спецназовцы. А из Беларуси в Украину перебрасывают технику с нарисованным белой краской кругом.

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Как сообщить о перемещении вражеской военной техники и личного состава:

обратите внимание на опознавательные знаки;

зафиксируйте время и место перемещения;

по возможности, сфотографируйте то, что увидели;

напишите боту спецназовцев.

Напомним: ранее украинцам наглядно показали, как отличить дружественный вертолет от вражеского.

Кроме того, стало известно, что российские оккупанты используют украинские флаги, чтобы ввести всех в заблуждение, а затем открывают огонь. Они также замазывают отметки на своей технике, но ее все равно можно идентифицировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ в Херсонской области захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". Такие комплексы начали появляться на вооружении российской армии с 2015 года.

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