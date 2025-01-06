Белая полоса или трудности: гороскоп на неделю до 12 января для всех знаков зодиака

В жизни Рыб начнется белая полоса, они забудут о проблемах. Скорпионы столкнутся с трудноостями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 12 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

На этой неделе вам стоит быть бдительными и внимательными к окружению, ведь кто-то из близких или коллег может попытаться манипулировать вами, воспользовавшись вашими уязвимыми местами. Не поддавайтесь чужому влиянию и стойте на своем.

Телец

Это идеальный момент для того, чтобы проявить здоровое честолюбие и показать руководству свои профессиональные амбиции. Если вы давно думали о повышении или новых проектах, самое время об этом заявить. Начало нового года станет символом начала нового этапа в вашей жизни.

Близнецы

Несмотря на все еще праздничную атмосферу, у вас выдастся чрезвычайно активная и продуктивная неделя. Обстоятельства будут складываться благоприятно, и у вас будет шанс проявить свои творческие способности в кругу единомышленников. Работа в команде подарит не только вдохновение, но и отличные результаты.

Рак

Ваш интерес к миру и людям вокруг достигнет своего пика. Вам захочется познавать новое, задавать вопросы и узнавать больше. Не сдерживайте этого стремления, ведь именно сейчас открываются отличные возможности для налаживания контактов и смелых решений.

Лев

Загадывайте самые заветные желания, участвуйте в лотереях, обращайтесь к руководству с просьбами о повышении или премии – сейчас удача на вашей стороне. Вам будет везти даже в малейших мелочах.

Дева

После напряженного периода вы наконец-то можете позволить себе расслабиться. Вы приложили много усилий, чтобы быть готовыми к праздникам, и теперь пришло время насладиться результатами своего труда и отдохнуть.

Весы

Ваша семейная жизнь сейчас приносит вам больше всего радости и удовольствия. Вы можете гордиться тем, как складываются ваши отношения с близкими. Однако будьте осторожны с материальными вопросами, потому что родственники – родственниками, а финансы – врозь.

Скорпион

Эта неделя потребует от вас дополнительных усилий и выдержки. Вы добровольно берете на себя больше обязательств, чем обычно, стремясь помочь не только своей семье, но и тем, кто в этом нуждается. Ваши старания не останутся незамеченными, но помните о собственных границах, чтобы избежать переутомления.

Стрелец

Финансовая осмотрительность станет вашей главной добродетелью на этой неделе. Избегайте расточительства и планируйте расходы заранее. Также готовьтесь к неожиданным подаркам или приятным сюрпризам от близких людей.

Козерог

Вы найдете внутреннюю мотивацию и вдохновение, чтобы преодолеть любые препятствия, включая собственную лень или скептицизм окружающих. Возможно, это будет идея, которая сопровождала вас с детства, или новый проект, который дарит вам ощущение радости и удовольствия.

Водолей

На этой неделе кто-то из вашего окружения возьмет на себя роль наставника или даже опекуна. Этот человек будет помогать вам в планировании будущего и осуществлении задуманного. Хотя их забота может казаться навязчивой, попробуйте воспринимать это как проявление доброжелательности.

Рыбы

Период испытаний и сложностей остался позади. Сейчас звезды способствуют вашим планам, а начальство поддерживает ваши идеи и инициативы. Вы чувствуете прилив вдохновения и предпринимательского запала, который позволит вам реализовать самые смелые замыслы.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Игорь Мехеда заявил, что 2025 должен принести быстрые и неожиданные изменения Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомых современному человечеству.