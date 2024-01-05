'Батьківщина' предложила концепцию справедливой мобилизации

Новой волны мобилизации не избежать, однако задача власти – сделать ее справедливой и умной, усилить наше войско и приблизить победу, и не будет возмущать общество.

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Об этом заявила Юлия Тимошенко в своем видео на YouTube, рассказав о концепции справедливой мобилизации, разработанной командой "Батьківщини".

Как сообщалось, лидер "Батьківщини" раскритиковала правительственный законопроект о мобилизации, назвав его репрессивным и неконституционным. В то же время, команда Юлии Тимошенко подготовила свои предложения для решения проблемы мобилизации.

Прежде всего, нужно вдвое повысить зарплату военнослужащим, которые воюют на фронте более полутора лет, а тем, кто не чувствует возможности оставаться дальше на фронте даже за возросшее вознаграждение – предоставить отпуск на год.

Также, по мнению команды "Батьківщини", важной задачей является повышение мотивации вступать в войско для добровольцев, в том числе из-за увеличения денежного довольствия, предоставления жилья, социальной защиты для детей, гарантированной медицинской страховки в случае ранения.

"Подготовка добровольцев должна продолжаться минимум пол года. Нельзя в гордое украинское войско сгонять людей карательными рейдами, хватая их на улицах и бросая в окопы", – убеждена Юлия Тимошенко.

Кроме того, крайне четко прописать критерии тех людей, которые не подлежат мобилизации. Депутаты от "Батьківщини" предлагают освободить от призыва младших 27 лет мужчин, женщин, студентов, ученых, преподавателей, педагогов, людей с инвалидностью I, II, III группы, а также не мобилизовать высококвалифицированных работников предприятий и родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Для реализации концепции "воевать оружием, а не людьми", Юлия Тимошенко настаивает на создании инновационного фонда для инвестиций и развития частных предприятий, которые могут производить оружие для фронта, в частности беспилотники, амуницию, технику, прицелы и т.д.

"Верю, что верх возьмет здравый смысл, профессионализм, компетенция, правильные действия, а не хаос, ошибки, репрессии и давление. Этим мы ничего не достигнем. Но мы можем защитить страну делом, если будем действовать без паники - разумно, рационально и справедливо ", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее словам, воплощение вышеперечисленных норм не требует принятия отдельного закона, однако если власть решит рассматривать правительственный законопроект, то фракция "Батьківщини" в парламенте будет вносить свои предложения в виде правок и будет настаивать на их полном учете, а также потребует изъятия пунктов, вводимых уголовную ответственность за неявку в военкомат, за неоткрытие электронного кабинета, за несвоевременное прохождение ВЛК и т.д.