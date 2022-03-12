'Батальон полностью раз***али': разговор оккупантов о значительных потерях слили в сеть. 18+

Российские оккупанты, которые вторглись в Украину, в телефонных переговорах рассказали о потерях в своих рядах. Один из них сказал, что его батальон полностью уничтожен.

Соответствующую запись опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Также противник жалуется на уничтожение их техники (чтобы прослушать аудио, доскролльте страницу до конца).

"Наши говорят, что первый батальон полностью раз***али. Там потери, кто умер, что ранен. Сейчас ничего не могу понять", – сказал один из собеседников.

Второй добавил: "У нас в полку тоже есть (потери), где-то 25-26 человек".

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