Воздушные силы работают! На Киевщине "Байрактаром" зрелищно уничтожили пункт управления врага. Видео
Воздушные силы Украины уничтожили пункт управления российско-фашистских сил в Киевском направлении. Одним точным ударом "Байрактара" украинские защитники отправили врага удобрять украинскую землю.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook. Он обнародовал соответствующую видеозапись ликвидации оккупантов.
"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные силы!" – прокомментировал кадры Залужный.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 марта в Житомирской области ВСУ сбили российский беспилотник "Форпост".
Кроме того, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в течение суток наши защитники сбили, по меньшей мере, шесть вражеских самолетов.
Потери врага за сутки по состоянию на утро 11 марта:
266 личного состава
18 танков
60 боевых бронированных машин
2 артиллерийские системы
2 РСЗО (реактивные системы залпового огня)
2 ПВО
32 единицы автомобильной техники.