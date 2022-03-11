Воздушные силы работают! На Киевщине 'Байрактаром' зрелищно уничтожили пункт управления врага. Видео

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Воздушные силы Украины уничтожили пункт управления российско-фашистских сил в Киевском направлении. Одним точным ударом "Байрактара" украинские защитники отправили врага удобрять украинскую землю.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook. Он обнародовал соответствующую видеозапись ликвидации оккупантов.

"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные силы!" – прокомментировал кадры Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта в Житомирской области ВСУ сбили российский беспилотник "Форпост".

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в течение суток наши защитники сбили, по меньшей мере, шесть вражеских самолетов.

Видео дня

Потери врага за сутки по состоянию на утро 11 марта:

266 личного состава

18 танков

60 боевых бронированных машин

2 артиллерийские системы

2 РСЗО (реактивные системы залпового огня)

2 ПВО

32 единицы автомобильной техники.