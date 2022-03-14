'Байрактар' работает: украинские военные уничтожили пункт управления огнем вражеской артиллерии. Видео

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Турецкий беспилотный летательный аппарат "Байрактар" уничтожил огнем штаб по управлению артиллерийским огнем оккупационных сил. Очередная победа в бою досталась украинским защитникам 13 марта.

Видео ликвидации объекта российских войск опубликовал Главнокомандующий нашей армией на Facebook. Прицельную работу "Байрактара" Валерий Залужный подписал ироничными и меткими стихами собственного сочинения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Їх доводи – всяке озброєння різне:

Потужні ракети, машини залізні.

У нас на всі доводи є коментар -

Байрактар".

Как сообщал OBOZREVATEL, многочисленные потери российской армии в боях с ВСУ привели к тому, что Москва вынужденна была обратиться за помощью к военной мощи Пекина.

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