"Байрактар" работает: украинские военные уничтожили пункт управления огнем вражеской артиллерии. Видео
Турецкий беспилотный летательный аппарат "Байрактар" уничтожил огнем штаб по управлению артиллерийским огнем оккупационных сил. Очередная победа в бою досталась украинским защитникам 13 марта.
Видео ликвидации объекта российских войск опубликовал Главнокомандующий нашей армией на Facebook. Прицельную работу "Байрактара" Валерий Залужный подписал ироничными и меткими стихами собственного сочинения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Їх доводи – всяке озброєння різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар".
Как сообщал OBOZREVATEL, многочисленные потери российской армии в боях с ВСУ привели к тому, что Москва вынужденна была обратиться за помощью к военной мощи Пекина.
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